01/05/2022 KL. 17:02

Analyse: Det var et af de grimmeste øjebliksbilleder i mange år

Chancen for at sætte ild til Superligaens bundkamp var der med AGF's nederlag i Odense - men et tamt og tandløst VB-mandskab kiksede fælt hjemme i Nørreskoven.