Efter populær engangsforestilling åbner koncept-cafe nu permanent

Det fortæller kvinderne bag cafeen/værkstedet Fra hånden på Facebook.

Til at starte med kommer de til at holde åbent tirsdag, onsdag og torsdag i fællesarealerne i Spinderihallerne.

»I en tid, hvor hovedet ofte er på arbejde, har vi et ønske om at give plads til, at hovedet kan holde fri og hænderne i stedet kan få lov til at skabe,« lyder beskrivelsen af cafeen på Fra håndens hjemmeside.

»Derfor har vi skabt et kreativt frirum i Vejle, hvor du kan komme sammen med børnene, med kollegerne, med vennerne eller bare med dig selv og trække vejret i nogle timer, mens du prøver kræfter med enten keramikmaling eller en af vores andre kreative sysler,« fortsættes der.