Kurator vil have konkurskarantæne til »uansvarlig« direktør

Kurator Mads Danielsen har ifølge CleantechWatch anbefalet konkurskarantæne til Toke Reedtz i en sag, der nu er blevet indledt ved Skifteretten i Kolding.

Dermed risikerer den adm. direktør i cleantech-virksomheden Green Impact Ventures karantæne i op mod tre år, hvis altså kuratoren får medhold i, at Toke Reedtz har ført en så »grov« og »uansvarlig« forretning, at han vurderes til »uegnet« til fremover at lede et selskab.