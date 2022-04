30/04/2022 KL. 11:43

Det bliver hårdt for kultur og idræt: »Det er forholdsvis let at fordele nul kroner«

Hvis du inden for kultur- og idrætsområdet drømmer om kommunale kroner til anlægsprojekter 2023, så er der en meget lille sandsynlighed for, at drømmen går i opfyldelse.