Konflikten er slut: Stilladsarbejdere har skrevet under på ny aftale efter blokade

Det betyder bl.a., at stilladarbejderne stiger i løn. De tager så ledes et spring fra 186 kr. i timen til 222,37 kr. i timen, oplyser Mikkel Christensen til Vejle Amts Folkeblad. Samtidig går stilladsarbejderne tilbage til at få timeløn i stedet for mindstesats, hvis der opstår ventetid på en opgave.

Betaling af ventetid har været et af de store stridspunkter.

Vejle Amts Folkeblad har tidligere skrevet, at de 22 stilladsarbejdere hos Helge Frandsen Stilladser A/S også nedlagde arbejdet den 30. marts på grund af overenskomststridigheder. Stilladsarbejderne genoptog først arbejdet efter 22 dage - altså for kun lidt over en uge siden.