»Vi vil stå her hver dag, så længe det er nødvendigt. Vi står her, fordi de vilkår, virksomheden byder sine ansatte, er helt uacceptable. Man tilbageholder løn i et klart brud på overenskomsten. Sådanne forhold bygger vi ikke stilladser under i Danmark, og derfor lukker vi dem ned,« siger talsmand for blokadevagterne Danni Refn til Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge avisen er stilladsarbejderne utilfredse med ikke at kunne få en kvittering for deres indberettede arbejdstid og har derfor nægtet at bruge virksomhedens lønsystem til at indberette timer. For at svare igen har Helge Frandsen Stilladser valgt at aflønne de ansatte med branchens mindsteløn på 133 kr. i timen - noget under normallønnen på 225 kr. i timen.