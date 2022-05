Da Vejle Kommune tilbage i februar 2019 kunne løfte sløret for planerne om at gøre Vejle til startby under Tour de France, fremhævede borgmester Jens Ejner Christensen (V) kommunens store arbejdsindsats i sit allerførste citat:

»Vi har arbejdet målrettet på dette siden 2016, og nu har vi endelig indgået en aftale. Det bliver ikke større,« udtalte han dengang i en pressemeddelelse.