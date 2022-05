25/05/2022 KL. 09:59

Næsten 20 millioner i overskud på to år: Nu er de på vej med stort domicil-byggeri i Vejle

Virksomheden Stock Group A/S satser benhårdt på Vejle i de kommende år. Så meget, at de faktisk har igangsat et nyt domicil-byggeri.