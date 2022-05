Det begyndte med knallerter. Nu skruer Mikkel Olsen i landets hurtigste Lamborghinier

Alle mekanikerne hos DC Workshop i Bredballe er udstyret med en tusch i en personlig farve. Hver gang de har efterspændt en møtrik eller en skrue på en bil, bruger de dem til at sætte en lille tuschstreg, der viser alle andre, at de har været forbi.

Førerne af de biler, de arbejder på, er nemlig mere end almindeligt afhængige af, at intet er overset og glemt på liften. For værkstedet har speciale i racerbiler, og her kan bare en enkelt lille fejl afgøre, om bilen tager sejren eller en tur i sandkassen.