Ingen stillads under touren: Sådan skal »totalt nedbrudt« rådhustårn renoveres

Når Tour de France rammer Vejle om 67 dage, bliver det ikke til at se fra helikopterperspektiv, at Vejle Rådhus er renoveringsmoden.

For selvom behovet for at modernisere rådhustårnet med forvaltningens ord er »presserende«, og Vejle byråd har besluttet at haste en renovering igennem før tid, går stilladsarbejderne ikke i gang med at klæde rådhuset på lige foreløbig.