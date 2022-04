Rottweiler blev forgiftet og døde: Nu advarer hundeejer andre

Hun er overbevist om, at det har været en bevidst handling fra en person, der også bor i området. Og hun har meldt sagen til politiet, for »det er ubehageligt at vide, at nogen kan finde på sådan noget«.

»Jeg er så ked af, at man skal være utryg i sit eget hjem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor andre folk kan få den tanke at tage livet fra dyr, fordi de føler sig generet af den. Det er frygteligt, og mine børn er meget kede af det. Derfor har vi også allerede valgt at købe en ny hund, som vi får i slutningen af maj. Det er dog en labrador og ikke en rottweiler,« siger Jeanette Blegvad.

Hun fortæller også, at hun gerne vil advare folk i området omkring Skudehavnen.

»Selv om jeg godt ved, at det her er et personligt anliggende, så gør det jo ikke noget at advare folk i området, der har hund,« siger hun.