Det er meget mere end bare et stort idrætsstævne, der kommer til Vejle i 2025.

Det er en folkefest fordelt over fire dage, der kommer til at byde på masser af idræt, koncerter og fest.

Søndag blev underskriften endegyldigt sat, og Vejle kan dermed kalde sig for vært for DGI Landsstævne i 2025.

»Det er en kæmpe folke- og idrætsfest, der er fyldt med traditioner men som også hele tiden er i stand til at forny sig i samarbejde med værtskommunen. Og med det store fokus, som Vejle Kommune har på breddeidræt og deres erfaring med store events inden for idrætten, så er jeg helt sikker på, at vi sammen kan lave et magisk landsstævne,« siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, i en pressemeddelelse.