Forretningen ruller derudaf for restauntkæden DiningSix, der står bag populære restauranter som Köd, Basso og Keyser Social.

Koncernen har planer at åbne nye restauranter uden for Skandinaviens grænser og har allerede 18 restauranter, hvor to ligger i Oslo. Der er desuden to yderligere restauranter på vej til den norske hovedstad.