Overskuddet lander på knap 30 mio. kr. før skat i 2021, mens egenkapitalen er på 39,7 mio. kr. i Auction Group A/S. Begge dele er det højeste i firmaets levetid. Overskuddet er steget med 10 mio. kr, mens egenkapitalen er tæt på fordoblet.

I spidsen for det hele står vejlenseren Jesper Ratza Hansen, der i 2019 vandt prisen som årets ejerleder.

»Stigningen kan henføres til virksomhedens aktivitet på alle markeder, hvor der opleves stigende efterspørgsel på virksomhedens ydelser, samt et stort ønske fra markedet om digitalisering af handlen med biler. På trods af afmatning af det tyske bilmarked har virksomheden formået at hæve såvel omsætning som resultatet,« skriver Auction Group A/S i ledelsesberetningen.