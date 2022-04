På grund af et mistænkeligt forhold i Finladndsparken i Vejle, er politiet massivt til stede i området torsdag aften.

De skriver Vejle Amts Folkeblad, der har været i konktakt med vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen.

Beboerne i området har ikke grund til at være bekymrede, fastslår vagtchefen over for mediet.