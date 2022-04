Lego åbner tech-kontor i København: »Vi skal til at skynde os en lille smule«

»Legos åbning af et tech-kontor i København symboliserer det perfekt - vi skal simpelthen have gang i arbejdet med at skabe et teknologisk uddannelsesmiljø i trekantområdet nu.«

Jørgen Andersen, direktør hos Dandy Business Park, siger det på bagkant af Legos åbning af et nyt, digitalt tech-kontor i København, hvor