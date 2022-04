21/04/2022 KL. 05:45

Anlægsloft truer: Kæmpe parkeringshus til 1.000 biler kan stå klar før tid

Vejle Kommune vil fremrykke byggeriet af det store p-hus i Sjællandsgade for at undgå et anlægsloft, der lurer i horisonten.