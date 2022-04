19/04/2022 KL. 17:58

Boligshopping boomer: »Kalenderen har været booket helt op hele påsken«

Hverken krig, stigende forbrugerpriser eller et mindre udbud af boliger ser ud til at bremse folks lyst til at købe ny bolig. Hos Realmæglerne har man ligefrem oplevet en opblomstring.