Politiet efterlyser: Er du blevet slået i nat?

En ung mand slog ifølge politiet ud efter flere tilfældig forbipasserende natten til søndag. Politiet har anholdt gerningsmanden, mens man nu – en smule usædvanligt – efterlyser flere af de personer, der er blevet slået ud efter.

Gerningsmanden kom gående ad dæmningen omkring kl. 02 natten mellem lørdag og søndag, og her slog han helt umotiveret ud efter flere forbipasserende. Det har politiet konstateret efter at have gennemset videoovervågningsmateriale fra stedet.