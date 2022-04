Ville rejse mest skov i Danmark, men havde ingen plan: Nu skal der styr på skovrejsningen i kommunen

Nu skal det være. Vejle Kommune skal have styr på strukturen for skovrejsningen i kommunen, så man får udløst potentialet i noget, som formand for klima-, natur- og miljøudvalget Søren Peschardt (S) kalder for »afgørende«.

Og som en del af økonomiudvalgets møde tirsdag er punktet på dagsordenen.