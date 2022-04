Ole Aakjær-maleri til sekscifret beløb stjålet fra samler

Et næsten to meter højt og 40 kilo tungt maleri af den vejlensiske kunstner Ole Aakjær er blevet stjålet.

Indtil for ganske nylig hang akvarelmaleriet ”Conspiracy in black and white” på en prominent adresse i det indre København, men størrelsen og stedet til trods er det tilsyneladende lykkedes gerningsmændene at slæbe afsted med værket uden at blive set.