61 familier skal inden længe kunne flytte ind i et nyt parcelhus med adresse i postnummer 7100, hvis det står til Vejle Kommunes forvaltning.

Fagfolkene har fundet plads til i alt 128 nye byggegrunde i kommunen, som er klar til at blive byggemodnet. Og ca. halvdelen af disse ligger særdeles tæt på Vejle by. Planen kræver dog en politisk godkendelse, for det vil koste skatteborgerne godt 53 mio. kr. at gøre så mange byggegrunde klar på én gang.