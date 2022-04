Investeringen kommer, efter at Epic Games har rejst penge til at udvikle en virtuel verden, hvor brugere kan mødes - et såkaldt metavers. Det taler godt ind i Legos mission, mener Søren Thorup Sørensen, adm. direktør i Kirkbi.

»Epic Games er kendt for at skabe legesyge og kreative oplevelser og støtte store og små skabere,« siger han i pressemeddelelsen fra Epic Games.

Kirki ejer 75 pct. af Lego Group og er Kirk Kristiansen-familiens private holding og investeringsselskab.

»En del af vores investeringer fokuserer på trends, vi tror vil have en påvirkning på den fremtidige verden, som vi og vores børn lever i. Denne investering vil accelerere vores engagement i en verden af digital leg, og vi er glade for at investere i Epic Games for at støtte deres videre rejse,« siger Søren Thorup Sørensen i pressemeddelelsen.