Ifølge tiltalen har de fire mænd udgivet sig for at være kvinder, der solgte seksuelle ydelser på Snapchat. Her fik de angiveligt andre mænd til at overføre penge for seksuelle ydelser, som aldrig blev leveret.

Derudover skulle de fire mænd i mange tilfælde have afpresset mændene ved for eksempel at true med at fortælle familie, venner eller arbejdsgiver, at den pågældende havde forsøgt at købe seksuelle ydelser, oplyser politiet.

Anklageskriftet omfatter i alt 322 forhold, og der er i alt 240 forurettede.