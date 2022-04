17/04/2022 KL. 11:51

For abonnenter

En sushi-elskers bekendelser: »Det er verdens bedste sushi. Ja, jeg sagde det«

Oddsene for god stemning var lave, da JP Vejles madanmelder tog en sushi-hader med på en af Vejles sushirestauranter. Til gengæld åbnede det op for en diskussion om konsistens og smagen af tang. Nara Sushi. Velkommen til et eventyrligt lakseparadis.