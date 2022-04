11/04/2022 KL. 06:01

For abonnenter

Skuffen er fyldt med bøder: Byggeri tvinger mekaniker til at bruge en halv million på parkering

Mellem byggegrundene på Flegmade kæmper vejens sidste mekaniker med at få plads til kundernes biler. Virksomheden bruger timevis på at køre bilerne væk for at undgå bøder.