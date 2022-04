06/04/2022 KL. 17:55

Trods flere kontrolbesøg: Hygiejnen sejler i lokal kiosk

Fødevarestyrelsens rejsehold har givet et påbud og to indskærpelser til en kiosk på Grejsdalsvej, der det seneste år har fået kritik for flere alvorlige regelbrud.