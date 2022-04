Tre aktuelle bøger til påskeferien: »Den gør det svært at komme i seng om natten« 

Sådan beskriver butiksassistent i Bog & Idé, Anita Blaabjerg, følelsen, man skal have i kroppen, når man læser en god bog.

Anita Blaabjerg og hendes to kollegaer, Lissi Hauser og Susanne Jensen, giver her hvert et bud på en bog, der er så god, at den burde have lov til at stjæle alle påskeferiens feriedage.