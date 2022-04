Tøjbutik har vendt underskud til overskud på et enkelt år

Samtidig havde Zizzi også en omsætning på over 700 mio. kr., hvilket er et højere niveau end inden pandemien.

»I 2021 var nedlukningerne mere forudsigelige. Og derudover var vores onlineforretning 12 måneder længere fremme, siger han om sidste år, hvor de derfor havde bedre forudsætninger for, at de i en periode udelukkende måtte holde sig kørende som onlineforretning. Desuden peger han på, at den fysiske handel stod et andet sted efter genåbningen i 2021. Hvor mange forbrugere stadig var tilbageholdende i 2020 og restriktionerne skiftede løbende, så var kunderne mere komfortable med situationen, da butikkerne i 2021 igen slog dørene op, og det betød, at de ved genåbningen i 2021 oplevede et ”fuldt rebound”,« siger Kuno Kildetoft Mehlsen, CEO i virksomheden, ifølge RetailNews.