Vejle Boldklub har opnået et »solidt« resultat

Resultaterne på banen har bragt Vejle Boldklub i overhængende fare for at rykke ud af Superligaen. Men de økonomiske resultater for 2021 er anderledes tilfredsstillende.

Tirsdag har selskabet bag klubben fremlagt årsregnskabet for 2021. Det viser et overskud på 8,2 millioner kroner før skat. Et markant løft i forhold til det forrige resultat, der viste et underskud på 7,3 millioner kroner.