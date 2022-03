Undersøgte Tour-rute: Mænd dømt skyldige i at forberede terrorforsøg

To 23-årige mænd er mandag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have haft planer om at ville begå terror.

Det skriver flere landsdækkende medier heriblandt Ritzau.

En 40-årig kvinde blev derimod frifundet for at have anskaffet kemikalier til fremstilling af en eller flere bomber ifølge TV2, som dog skriver, at hun er blevet fundet skyldig i at yde økonomisk støtte til terror og at udbrede terrorholdninger.