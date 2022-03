Da priserne på benzin og diesel for et par måneder siden begyndte at stige, skabte det bekymring hos leasingselskabet Clevr Car på Ibæk Strandvej.

Selskabet har specialiseret sig i biler i den tørstige klasse, hvor køreglæde, lyd og luksus kommer i første række, men på ledelsesgangen stillede man