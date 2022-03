Skud affyret i Finlandsparken – politiet efterlyser vidner

Der blev ikke fundet nogen tilskadekomne, men politiet fandt et tomt patronhylster, og to personer blev anholdt for at blive afhørt i sagen.

Vidner efterlyses

Skudepisoden efterforskes nu nærmere, og i den forbindelse har politiet brug for hjælp fra eventuelle vidner, der har set noget eller har kendskab til hændelsen. Alle oplysninger kan have betydning, så Sydøstjyllands Politi opfordrer derfor alle, der har oplysninger om hændelsen, til at kontakte politiet ved at ringe 114.

Efterforskning skal bl.a. afdække, hvad motivet til hændelsen måtte være, hvem de implicerede er, og hvem der er ansvarlige.