Skulle brænde tagpap på, men ilden fik fat i nærliggende stråtag

Politi og brandvæsen måtte fredag rykke ud til en alvorlig brand i et stråtækt hus i det sydlige Vejle.

Her havde ilden fået godt fat i taget på et stråtækt hus på Vindingvej. Branden var opstået, fordi man var ved at brænde tagpap fast på en tilstødende bygning. Det oplyser Mads Flansmose, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.