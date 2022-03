Iværksættermiljøet i Vejle har det godt, men hvor går unge erhvervsledere hen, når de tager næste skridt i karrieren?

Med et forsvinder netværket i iværksættermiljøet, og så kan det være sin sag at finde et lokalt fællesskab, hvor der kan diskuteres og hentes inspiration til at løse de udfordringer,