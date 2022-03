Udsæt deadline

Fristen for at skifte fra NemID til MitID er 30. juni senere i år. Men det er ikke bare det nye system, der er udfordringen.

Den nye særlov for ukrainske flygtninge pålægger nemlig kommunerne at yde straks-hjælp til de tilkomne ift. CPR-registrering og NemID.

Derudover skal borgerservice også håndtere brevstemmer i forbindelse med den kommende afstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni.

Som følge af alle de udviklinger oplyser Vejle Kommune, at borgerservice i disse uger og måneder er »særligt presset.«

Vejle Kommune har derfor anmodet Digitaliseringsstyrelsen om at få udsat fristen for skiftet til MitID til 31. december 2022.

»Vi håber, at Digitaliseringsstyrelsen har forståelse for, at Borgerservice har fået en række hasteopgaver ind af høj prioritet, som ikke kan tilsidesættes. Vi har derfor brug for at få lidt ekstra line på opgaven med at hjælpe borgerne over til MitID for at kunne følge med,« siger Sofie Plenge, der er kultur- og sundhedsdirektør i Vejle Kommune.