Det er særloven, der trådte i kraft i sidste uge, som giver kommunerne mulighed for at give tilskud til værtsfamilier.

Foreløbig gælder muligheden frem til 4. april.

- Når de (ukrainerne, red.) har fået opholdstilladelse, så får de mulighed for at tjene deres egne penge, komme i job og skole. Og de vil også få mulighed for sociale ydelser fra kommunen, hvis der er behov for det, siger Jesper Frost Rasmussen.

Også i Sønderborg Kommune har man vedtaget at kompensere værtsfamilier.

Her har man lagt sig på niveauet 250 kroner per voksen per døgn. Et barn udløser en kompensation på 150 kroner per døgn, fremgår det af kommunens hjemmeside.

I Vejle Kommune har man fast to typer kompensation til henholdsvis kost og logi.