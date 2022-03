Anduma Vinbar på Grønnegade i Vejle er meget andet end en vinbar.

Det er den selvfølgelig først og fremmest, og siden åbningen af vinbaren i 2017 har ejer Troels Knudsen fået et stort stampublikum, som gør, at man skal stå forholdsvis tidligt op for at få en plads i det intime rum.