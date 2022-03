Sygdom og dårlig karma: Danser med Drenge udskyder turné oven på internt Ukraine-kaos

Det danske orkester Danser med Drenge udskyder sin planlagte forårsturné.

Det melder bandet selv ud på Facebook onsdag.

Bandet skulle 1. april have givet en udsolgt koncert i Torvehallerne i Vejle.

»Vi er kede af at måtte meddele, at vi igen må udsætte vores forårsturné pga. sygdom og dårlig karma efter sidste uges medieomtale, som vi endnu ikke er kommet os over,« skriver bandet i et opslag.