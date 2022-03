Danmark kan blive model for fremtidens fjerne Tour-starter

I år slutter den sidste etape i Danmark i Sønderborg, og herfra er der 900 kilometer til starten på næste etape i Dunkerque i det nordlige Frankrig,

Tidligere har det været anset for en logistisk umulighed. Men efter at en regelændring har åbnet for en ekstra hviledag i løbet, er vejen banet for lande som Danmark.

- Da jeg kom ind i Tour-ledelsen i 2004, troede jeg ikke på, at det ville være muligt, siger Christian Prudhomme.

- Vi tænkte, at det var for langt væk. Det bliver den nordligste Grand Depart nogensinde, og det er stadig langt væk, men det er ikke længere for langt, fastslår han.

Med til at overbevise Prudhomme var, at Herning blev startby for Giro d’Italia i 2012, ligesom Danmark året før var vært for VM i cykling.