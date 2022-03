Lokalt Vejle-talent skifter til italiensk storklub

»Det er en fin mulighed, som er kommet meget overraskende. Jeg har altid været glad for at spille i Vejle og har fået en god behandling igennem hele det her klubskifte, så beslutningen har ikke været let. I mine to perioder i VB har jeg oplevet et stærkt sammenhold, men også træning på højeste niveau af dygtige trænere. Det har helt sikkert været med til at løfte mig, og Akademiet har været igennem en stor udvikling de sidste år,« siger Lukas Henriksen i pressemeddelelsen.

Vejle Boldklub skriver, at Lukas Henriksen i december sidste år var i Italien for at træne med Sassuolos ungdomshold, og den kontakt har han ifølge klubben holdt varm. Han befinder sig allerede i Italien, og i pressemeddelelsen fremgår det, at han ikke har fået sagt farvel til trænere, fodboldkammerater, klassekammerater og familie.