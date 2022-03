Madanmeldelse: »Vi var skeptiske. Kunne restauranten leve op til det udsagn? Men no bullshit! Det var topklasse.«

Vi besøgte PlanB en ganske almindelig torsdag aften.

Indledningsvist havde jeres madanmelder kigget grundigt på PlanBs hjemmeside og udset sig en date night menu.

Jeg kontaktede restauranten pr. mail og bookede bord. Jeg forhørte mig, om restauranten kunne klare date night menuen, men med det tvist, at den ene menu skulle være vegansk. Jeg fik meget hurtigt svar retur, at det kunne sagtens arrangeres, og de glædede sig til at se os. Da vi mødte op i restauranten torsdag aften, var forventningerne høje. Uden at afsløre for meget, kan jeg blot nævne, at vi ikke blev skuffede.