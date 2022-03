- Jeg er glad for at være her og tror ikke på, at det er tidspunktet at komme med en masse store ord.

- Den situation, som klubben står i, kræver én ting, og det er hårdt arbejde. Det ser jeg frem til at komme i gang med, og det er på træningsbanen og til kampene, man vil se mit arbejde, siger Ivan Prelec.

Ivan Prelec har første arbejdsdag i Nørreskoven tirsdag, hvor han træner holdet fra klokken 11.