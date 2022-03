Dagens overblik: Mød vores nye madanmeldere - og få inspiration til grill-gourmet

Hvor mange kvindelige byrådsmedlemmer har ammet et barn i byrådssalen?

Et ganske naturlig ting at gøre, når en baby skal have mad, og Lone Myrhøj tænkte da heller ikke nærmere over det, da hun i sin tid havde sin datter med til sit første byrådsmøde - datteren blev sulten, og SF-politikeren lagde hende til sit ene bryst.

»Først senere gik det op for mig, hvor chokerede og forargede mange af mine byrådskolleger havde været over den situation – som om det var en skandaløs eller unaturlig handling at amme sit barn. Det har jeg grinet af mange gange siden,« fortæller Lone Myrhøj blandt andet i denne udgave af Mig & Vejle.

Nyt fra redaktionen: JP Vejles madanmeldere er klar til at smage på Vejle

Vejles kulinariske scene fylder meget i byen, og vi vil hos JP Vejle gerne være så tæt på som muligt.

Derfor er det en stor fornøjelse at præsentere samarbejdet med to nye madanmeldere, som vil guide og vurdere i forhold til de gode spiseoplevelser i Vejle.

Hanne Gasbjerg og Morten Hohn er vores nye, madelskende duo med rødder i Vejle, og de vil i fremtiden med jævne mellemrum optræde hos JP Vejle, hvor de, udover en stor kærlighed til både mad og drikke, byder ind med deres mange kulinariske erfaringer, og de glæder sig til at formidle deres oplevelser med stor passion.

Det bliver godt og ikke mindst til gavn for vejlensere og gæster, der leder efter en plads på Vejles madscene.

Har du ris, ros, tips eller idéer:

Du kan til enhver tid kontakte redaktionen med spørgsmål, tips og idéer her.