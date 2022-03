Vejle Kommune har ikke planer om at rense hele jord-området ved Ny Rosborg, men vil i stedet tilføre mere jord og bygge ovenpå seks små øer, såkaldte holme.

»Planen har hele tiden har været, at vi skal bygge oven på deponiet. Meget byudvikling i Vejle midtby, hvor der har været en form menneskelig aktivitet, er forurenet i en eller anden grad. Så det er ikke uvant at inddæmme forureningen eller rense op lokalt, hvis der er tale om større koncentrationer af forurening,« siger Lars Buksti, der er chef for Plan, Byg & Miljø i Vejle Kommune, til Vejle Amts Folkeblad.