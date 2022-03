Kaos ventes, når Tour de France kommer til Danmark

- I det tidsrum vil det kun være muligt at køre over Storebæltsbroen i tog, og ellers skal man finde en alternativ transportvej som for eksempel færgerne, forklarer Lene Gebauer Thomsen, der er chef for koncernkommunikation i Sund & Bælt.

Hvis man forventer at rejse på ferie den weekend, er anbefalingen fra Vejdirektoratet helt klar.

- Hvis man skal krydse Storebælt, så vil jeg opfordre til, at man så vidt muligt prøver at tage af sted på et andet tidspunkt end lørdagen, siger Charlotte Vithen.

Den generelle anbefaling er, at man sætter ekstra god tid af til køreturen og holder sig løbende orienteret om trafikken på trafikinfo.dk.

Det samme gør sig gældende, hvis man gør sig håb om at se cykelløbet på tæt hold som tilskuer.