Onsdag aften den 9. marts tager Vejdirektoratet fat på at reparere en beskadiget fuge på den nordlige del af Vejlefjordbroen. Fugerne er en vigtig del af brodækket, da de sikrer, at broen kan bevæge sig i forbindelse med de temperatursvingninger, der får brodækket til at udvide sig om sommeren og trække sig sammen om vinteren.