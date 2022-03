I forhold til at opkøbe færøsk kunst i Danmark foregår søgningen blandt andet via annoncer i Jyllands-Posten, på auktioner, Den Blå Avis samt naturligvis via netværk, og han har både ordentlighed samt færingernes evne til at forhandle med sig i jagten.

»Det er vigtigt for mig at kunne handle med mine kunder gentagne gange, og jeg vil hellere tjene lidt mindre, men til gengæld lave mange handler. På den måde får jeg flere af de møder med kunder, som jeg synes er det, der gør arbejdet sjovt. Rigtig mange sætter deres kunst til salg på auktioner, men det er egentlig ofte ærgerligt. En kunsthandler som jeg selv, tilbyder ofte en højere pris for værket end auktionshusene, fordi auktionshusene selvfølgelig også tager sig betalt for deres ydelser,« fortæller Frederik Thordal.

Villigheden til at betale for at bringe kunsten hjem til Færøerne er der, som han siger, så det er et lukrativt marked, men på det seneste har priserne bevæget sig opad med eksplosiv fart.

»Jeg opkøber færøsk kunst, som jeg forsøger at sælge på det danske marked, men det er for det meste færinger, der køber værkerne. Derudover samarbejder jeg med galleriet på Færøerne om både salg og indkøb, og det motiverer mig at fortælle danskere om den rige kultur, der findes i den grønlandske og færøske del af rigsfællesskabet. Jeg laver også udstillinger med færøske og grønlandske kunstnere i Spinderihallerne, og jeg forsøger at trække flere kunstnere til Danmark for at flere danskere kan opleve, hvad grønlandsk og færøsk kunst byder på.«

Derfor skal flere af værkerne på kontoret også snart pakkes ned og sendes mod nord, dog ikke billedet skabt af Sámal Joensen-Mikines, der stammer fra Færøernes vestligste ø Mykines, og kaldes den færøske malerkunsts fader, for værket er netop solgt til en kunde i Danmark.