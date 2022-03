Historisk klokketårn er tæt på at styrte sammen: »Det værste er, at jeg ikke engang er overrasket«

Det trækker

Klokketårnets tilstand er blevet undersøgt i forbindelse med en forestående renovering af Vejle Rådhus. Her har der længe været problemer med, at vinduerne var i så dårlig stand, at det trækker ind på politikerne i byrådssalen.

Rådgiverne fandt dog flere problemer end bare vinduernes tilstand. For klokketårnets viste sig at være i »kritisk« forfatning og i fare for at styrte ned. De slår desuden fast, at vinduerne i rådhuset skal skiftes, hvis »der fortsat er et ønske om fremadrettet at anvende Vejle Rådhus.«

»Tagspirfodens fire bærende hjørner er alle mere eller mindre nedbrudte - det ene er totalt nedbrudt. På denne baggrund er rådgivers vurdering, at det ikke vil være forsvarligt at udskyde en istandsættelse vurderet ud fra et sikkerhedsaspekt,« står der bl.a. i sagsfremstillingen forud for tirsdagens møde.