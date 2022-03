Svært at komme i sikkerhed

Det var Natalka Hansens bedste veninde fra Ukraine, som samlede moren og nevøen op i Lviv og kørte dem over grænsen sammen med fire andre ukrainere og tre hunde. Det tog otte timer, før de fik lov til at krydse den polske grænse. De sad så tæt, at de faktisk var bange for, at det ville være umuligt at få alle mand presset ind i bilen igen, hvis de steg ud.

Ifølge er Natalka Hansen er det mest oplagt at forlade Ukraine i bil. Hvis ikke den eneste mulige måde. For der er et massivt menneskemylder på togstationerne, og det er næsten umuligt at få en plads i togene. Og som gående flygtning er det endnu sværere at krydse den polske grænse.

»Køen til at krydse den polske grænse er tæt på 30 kilometer,« fortæller Svitlana Shevchuk, der får selskab af sin datter: »Og hvis du i stedet endelig kommer på et tog, er det ikke sikkert. Togbaner er også blevet bombet de sidste par dage. Det er helt tydeligt, at Putin går efter de civile.«

Derfor kørte veninden Natalka Hansens familie hele vejen fra grænsen og op til Krakov. Det er en tur på 250 kilometer. Her krammede Natalka Hansen endelig sin nevø og mor fredag aften, hvorefter de dejsede om af ren udmattelse på hotellet i Krakov. Dagen efter kørte de tre sammen 1140 kilometer i et ryk for at nå frem til Vejle.